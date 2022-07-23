Июль, 23 в 16:56

Обещанные правительством Германии поставки оружия Украине задерживаются, в том числе, и зенитно-ракетные комплексы Iris-T SLM.

По данным издания Welt, в начале июля украинское правительство подало заявку на покупку 11 комплексов Iris-T SLM в оружейной компании Diehl Defense.

Министерство экономики в Берлине положительно отреагировало на заявку и направило ее в Федеральный совет безопасности. Однако через три недели решение так и не было принято.

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Совет, который заседает в закрытом режиме, во всех случаях либо не соглашался, либо соглашался с нежеланием на поставку оружия.

Стоит отметить, что одна система Iris-T стоит около €140 млн, а за 11 единиц нужно заплатить €1,5 млрд.

В начале июня канцлер Олаф Шольц пообещал Украине поставки такого оружия в ближайшие недели. В то же время, по информации из Киева, поставки ожидаются только до конца года.