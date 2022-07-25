Июль, 25 в 13:16

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что российский диктатор Владимир Путин ведет войну “против единства Европы”.

Об этом он сказал во время выступления в ратуше Падерборна.

По словам Штайнмайера, последствия войны России против Украины могут ощущаться и в Евросоюзе, однако следует смириться и защищать европейские ценности.

Сейчас смотрят

— Война, которую Путин ведет против Украины, – это также война против единства Европы. Мы не должны позволить себе быть разделенными, мы должны продолжать большую работу по созданию объединенной Европы, которую мы начали так многообещающе, не дайте ей разрушиться, – заявил Штайнмайер.

Он отметил, что европейцы “должны вновь осознать, что их определяет и что объединяет их справедливое и человеческое сосуществование”.

Также Штайнмайер призвал граждан быть готовыми терпеть трудности, связанные с войной.

Источник: Tagesschau