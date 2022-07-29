Июль, 29 в 16:13

Президент Молдовы Майя Санду заявила после встречи со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, что в случае военной угрозы со стороны России планирует обратиться за помощью к Румынии.

Также она предупредила, что если агрессия РФ против Украины двинется дальше, на территорию Молдовы, отношения Кишинева и Москвы серьезно ухудшатся.

– Мы обеспокоены. Мы рассматриваем самые пессимистические сценарии. Соответственно, мы готовимся ко всем сценариям. И в ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, будем просить помощи, – заявила она.

Клаус Йоханнис, в свою очередь, подчеркнул, что Румыния остается “самой близкой к Молдове” и не покинет ее, вне зависимости от сценария, в котором все окажутся в результате злосчастной войны, которую развязала Россия против Украины.

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Напомним, в четверг парламент Молдовы поддержал большинством голосов предложение правительства продлить чрезвычайное положение в связи с войной РФ против Украины.

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Джерело: Deschide

Фото: Президентура Республики Молдова