Июль, 30 в 14:21

Правительство Норвегии передало Украине 14 бронированных патрульных автомобилей IVECO LAV III. Они обладают хорошей мобильностью и защитой.

Кроме того, бронированные IVECO LAV III относятся к тому же типу, что использовали норвежские силы в Афганистане.

— Норвегия продолжает вносить свой вклад в борьбу украинцев за свободу. Правительство постоянно оценивает, как Норвегия может оказать дальнейшую поддержку Украине в защите страны от вторжения России, — заявил министр обороны страны Берн Арильд Грамм.

В правительстве Норвегии подчеркнули, что бронеавтомобили поставляются в дополнение к другому военному оборудованию, такому как артиллерия, переносная противовоздушная оборона и бронетранспортеры, которые страна уже передала Украине раньше.

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Как пишет портал Милитарный, переданные автомобили являются вариантом Iveco LMV – это армейский многоцелевой внедорожник с бронированным корпусом.

Масса машины в базовой комплектации составляет 7 т, максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода – 600 км. По состоянию на 2016 год в Вооруженных силах Норвегии было 170 автомобилей IVECO LAV в разных вариантах.

Источник: Правительство Норвегии

Фото: Правительство Норвегии