Россия прервала или сократила поставки газа для 12 стран ЕС – Ляен
РФ сократила или прервала газоснабжение в 12 стран Европейского союза.
Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.
– Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению поставок российского газа, — заявила президент Еврокомиссии.
Также Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС уже получил рекордные объемы поставок газа из США и все больше поступает больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.
Напомним, что страны-члены Европейского Союза согласовали экстренный план по сокращению потребления газа, который должен смягчить последствия возможного полного прекращения импорта голубого топлива из России.
Источник: Diario de Noticias