Россия прервала или сократила поставки газа для 12 стран ЕС – Ляен

Июль, 30 в 18:08

РФ сократила или прервала газоснабжение в 12 стран Европейского союза.

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

– Россия сократила или прервала газоснабжение 12 стран ЕС. Мы должны подготовиться к дальнейшим перебоям или даже к полному прекращению поставок российского газа, — заявила президент Еврокомиссии.

Также Урсула фон дер Ляен отметила, что ЕС уже получил рекордные объемы поставок газа из США и все больше поступает больше газа из Норвегии, стран Персидского залива, Алжира и региона Каспийского моря.

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Напомним, что страны-члены Европейского Союза согласовали экстренный план по сокращению потребления газа, который должен смягчить последствия возможного полного прекращения импорта голубого топлива из России.

Источник: Diario de Noticias