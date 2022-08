Военная поддержка и экспорт зерна: Зеленский и Столтенберг провели разговор

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили военную поддержку нашей страны и экпорт зерна. Об этом сообщил генсек НАТО.

Также генсек Североатлантического союза добавил, что обсудил с Владимиром Зеленским первый экспорт украинского зерна после полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что необходимо полностью выполнять зерновое соглашение, которое удалось достичь при участии ООН и Турции.

Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye.

