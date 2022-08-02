Военная поддержка и экспорт зерна: Зеленский и Столтенберг провели разговор

Август, 02 в 15:19

Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Лидеры обсудили военную поддержку нашей страны и экпорт зерна. Об этом сообщил генсек НАТО.

– Хороший разговор с президентом Зеленским о приоритетах военной поддержки. Очень важно, чтобы НАТО и союзники оказывали еще больше помощи Украине еще быстрее, – написал Столтенберг в Twitter.

Также генсек Североатлантического союза добавил, что обсудил с Владимиром Зеленским первый экспорт украинского зерна после полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что необходимо полностью выполнять зерновое соглашение, которое удалось достичь при участии ООН и Турции.

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Good call w/Pres @ZelenskyyUa on priorities for military support. It’s vital that #NATO & Allies provide even more assistance to #Ukraine even faster. Also discussed 1st shipment of grain since #Russia’s invasion & need to fully implement deal sponsored by @UN & our Ally Türkiye. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) August 2, 2022

Тем временем в Офисе президента добавили, что Владимир Зеленский рассказал Йенсу Столтенбергу о ситуации на поле боя и необходимости более быстрого получения Украиной большего количества тяжелого оружия от стран-членов НАТО, чтобы успешно отбивать российские атаки и переходить к дальнейшему контрнаступлению.

Кроме того, президент отметил важность получения нашим государством от Альянса в максимально сжатые сроки нелетальной военной помощи в рамках комплексного пакета, утвержденного на Мадридском саммите НАТО.

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Такой же документ подписали представители Турции, ООН и России. Украина не подписывала общий документ с РФ.

Утром 1 августа из порта Одессы вышло первое грузовое судно с украинским продовольствием.