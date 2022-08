Вечером в пятницу, 5 августа, стало известно о том, что палестинская организация Исламских джихад осуществила массированный ракетный удар по Израилю.

Об этом сообщают местные СМИ.

Палестинцы заявили, что ракетный обстрел стал ответом Израилю на военную операцию На заре, которую Иерусалим проводит в секторе Газа.

В соцсетях публикуют видео, на которых можно увидеть, как противоракетная оборона Израиля Железный купол перехватывает ракеты над Ашдодом – городом на юге страны.

A missile barrage fired by Palestinian militants in Gaza towards Israeli communities a short time ago. pic.twitter.com/iZrWZTbVyC

— Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022