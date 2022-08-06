Август, 05 в 22:48

Вечером в пятницу, 5 августа, стало известно о том, что палестинская организация Исламских джихад осуществила массированный ракетный удар по Израилю.

Об этом сообщают местные СМИ.

Палестинцы заявили, что ракетный обстрел стал ответом Израилю на военную операцию На заре, которую Иерусалим проводит в секторе Газа.

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В соцсетях публикуют видео, на которых можно увидеть, как противоракетная оборона Израиля Железный купол перехватывает ракеты над Ашдодом – городом на юге страны.

A missile barrage fired by Palestinian militants in Gaza towards Israeli communities a short time ago. pic.twitter.com/iZrWZTbVyC — Joe Truzman (@JoeTruzman) August 5, 2022

В Израиле звучат сирены воздушной тревоги. Премьер страны Яир Лапид заявил, что не заинтересован в масштабной операции на территории Газа, однако Иерусалим “не боится ее”.

Тем временем муниципалитет Тель-Авива заявил, что открывает общественные бомбоубежища, следуя инструкциям военного командования тыла, несмотря на то, что ракеты, запущенные из Газы этим вечером, не были направлены на Тель-Авив.

Палестинские СМИ объявили, что израильские самолеты наносят удары по объектам на юге Газы.

Военное подразделение палестинского движения Исламский джихад утверждает, что выпустило “более 100 ракет по Тель-Авиву и другим израильским городам в отместку за убийство израильской армией Ясира аль-Джабари и других палестинцев, в том числе 5-летней девочки”.

Армия обороны Израиля уточнила, что ей известно о пуске лишь около 80 ракет. Там отметили, что почти половина из них упала в секторе Газа. Сообщается, что границу пересекло 46 ракет, 33 из которых перехватила система ПВО Железный купол.

Остальные – упали на открытой местности, не причинив вреда.

Местные СМИ связывают несоответствие в цифрах по ракетам с тем, что часть из них упала, не долетев до целей.

Позднее израильская армия сообщила, что начала широкомасштабные авиаудары по военным объектам по производству оружия палестинского Исламского джихада в секторе Газа. Также там назвали своими целями склады и позиции для запуска ракет.

Минобороны Израиля объявило, что армия страны начинает широкомасштабную воздушную операцию против Исламского джихада.

– Наша политика однозначна: тот, кто нам угрожает, будет уничтожен, – сказал министр обороны Израиля Бени Ганц.

Он добавил, что подписал указ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для “оперативных целей”.

Источники: The Times of Israel, Aljazeera, The Palestine Chronicle

Фото: Скриншот видео Joe Truzman