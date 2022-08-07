Август, 07 в 0:01

Соединенные Штаты собираются принять участие в совместных военных учениях с Индией менее чем в 100 километрах от спорной границы южноазиатской страны с Китаем, пишет CNN.

Ожидается, что эти учения пройдут в середине октября в Аули в индийском штате Уттаракханд и будут сосредоточены на высотной боевой подготовке.

Аули находится примерно в 95 километрах от Линии фактического контроля (ЛФК), где примерно проходит спорная граница между Индией и Китаем.

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Учения пройдут в рамках 18-го выпуска ежегодных совместных учений, известных как Военная практика.

Отношения между Индией и Китаем обострились после того, как в результате кровавого столкновения между их солдатами в Гималаях в июне 2020 года погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих и четверо китайских солдат.

Напряженность еще больше возросла в последнее время из-за строительства Китаем моста через озеро Пангонг Цо, которое расположено вдоль границы. Правительство Индии осудило этот шаг как незаконную оккупацию.

Во время визита в Индию в этом году командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн охарактеризовал наращивание военной мощи Китая вблизи спорной границы как вызывающее тревогу.

Отвечая на вопрос о совместных учениях, представитель Министерства обороны США сказал CNN, что партнерство с Индией было “одним из наиболее важных элементов нашего общего видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона”.

– Один из важных элементов этих более широких усилий включает в себя учения и учебные мероприятия, и Военная практика – одно из таких ежегодных двусторонних учений, предназначенных для улучшения оперативной совместимости и повышения наших соответствующих возможностей для решения ряда проблем региональной безопасности, – сказал представитель.

Линия фактического контроля – нечетко определенная де-факто граница между Индией и Китаем, – возникла в результате китайско-индийской пограничной войны 1962 года, которая сама по себе была вызвана давними историческими территориальными разногласиями.

Ее точное местоположение может быть размыто, и между Китаем и Индией до сих пор ведутся споры о том, где заканчивается одна страна и начинается другая.

Любые военные провокации между Индией и Китаем могут иметь тяжелые последствия, так как у обеих этих стран есть ядерное оружие.