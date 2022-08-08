В воскресенье Сенат принял масштабный законопроект на 430 миллиардов долларов, направленный на борьбу с изменением климата, а также нацеленный на снижение цен на лекарства и на повышение некоторых корпоративных налогов. Это крупная победа президента Джо Байдена, которая, как надеются демократы, поможет им сохранить большинство в Конгрессе на выборах в этом году.

После 27-часовых дебатов и попыток республиканцев сорвать принятие законопроекта, Сенат одобрил Закон о снижении инфляции, при голосовании по партийной линии 51-50. Вице-президент Камала Харрис отдала решающий голос.

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Голосование по законопроекту в Палате представителей ожидается в пятницу, после чего он поступит на подпись президенту Байдену.

— Сенат творит историю. Американцы, которые потеряли веру в то, что Конгресс может делать большие дела, этот законопроект для вас, – сказал лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Шумер подчеркнул, что этот законопроект изменит Америку на десятилетия, потому что содержит самый смелый в истории Америки пакет мер о чистой энергии, направленный на борьбу с изменением климата и одновременно снижающий потребительские расходы на энергию и некоторые лекарства.

Демократы надеются, что принятие закона перед августовскими каникулами в Конгрессе поможет кандидатам в Палату представителей и Сенат от демократов на промежуточных выборах 8 ноября.

Законодательство направлено на сокращение выбросов углекислого газа и переход потребителей на зеленую энергию, а также на снижение стоимости рецептурных лекарств для пожилых людей и ужесточение контроля над налогами для корпораций и богатых.