Это война Путина: Шольц заявил о личной ответственности главы Кремля за вторжение

Август, 11 в 16:16

Канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции заявил о личной ответственности президента РФ Владимира Путина за войну против Украины.

Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос, почему скептически относится к идее запретить выдачу шенгенских виз россиянам.

— Это война Путина. Поэтому мне трудно с этим согласиться, – сказал Шольц.

Он напомнил, что ЕС уже принял ряд решений о введении санкций против людей в Москве, которые принимают решения. По словам Шольца, это будут продолжать делать и дальше.

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Но, по его мнению, вводить санкции против всех россиян неоправданно.

В то же время канцлер ФРГ заверил, что Германия будет и дальше поддерживать Украину. По мнению Шольца, Россия должна осознать, что война не может закончиться продиктованным миром, как этого хотел бы президент России.

– Мы будем продолжать поддерживать Украину в этой войне в знак солидарности деньгами и самым современным оружием, пока наконец не наступит мир, – заверил канцлер Германии.

Und wir werden auch die #Ukraine in diesem Krieg weiter mit Geld und hochmodernen Waffen solidarisch unterstützen, bis es endlich Frieden gibt – und zwar einen Frieden, mit dem Präsident @ZelenskyyUA, das ukrainische Parlament und das Volk der Ukraine einverstanden sind. 2/2 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 11, 2022

Также Олаф Шольц назвал полномасштабную войну России против Украины нынешним величайшим вызовом.

Источник: Der Tagesspiegel