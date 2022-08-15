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Факты / Мир

Украинцы в Польше могут получить 1,5 тыс. злотых: кому рассчитывать на выплаты

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Украинцы в Польше могут получить 1,5 тыс. злотых: кому рассчитывать на выплаты
Фото: Depositphotos

Украинцы, которые уехали в Польшу после 24 февраля 2022 года, могут получить дополнительную финансовую помощь.

Однако у них должна быть Карта поляка. Если такой документ есть, то беженцы из Украины могут рассчитывать на выплаты 1 505 злотых для взрослых и 752,50 злотых для несовершеннолетних.

Также проект Помощь полякам из Украины предусматривает организацию бесплатного курса польского языка для взрослых, софинансирование расходов на курсы повышения квалификации, курсы профессиональной подготовки, софинансирование помощи специалистов: психологов, присяжных переводчиков, юристов, врачей и так далее.

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Кто может рассчитывать на помощь:

  • владельцы Карты поляка и их ближайшие родственники, включая супругов, потомков по восходящей и нисходящей линии;
  • лица, которые имели Карту поляка, но ее срок действия истек в связи с получением вида на постоянное проживание на территории Республики Польша или польского гражданства, а также их ближайшие родственники;
  • граждане Польши с постоянным местожительством в Украине (регистрация), а также их ближайшие родственники: муж/жена, родители по восходящей линии (родители, деды и бабушки) и нисходящей (дети, внуки);
  • лица, имеющие право на выдачу репатриационной визы или решение о подтверждении польского происхождения, а также члены их ближайшей семьи.

Но общим условием во всех вышеупомянутых случаях для каждого бенефициара является факт его прибытия на территорию Республики Польша в связи с боевыми действиями, которые ведутся в Украине с 24 февраля 2022 года.

Чтобы узнать, как получить выплаты, нужно обратиться в один из 13 пунктов помощи и консультаций, которые можно найти по ссылке.

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