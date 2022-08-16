США показали, как загружают самолет боеприпасами для Украины

Август, 16 в 14:53

Во вторник, 16 августа, Пентагон опубликовал видео загрузки боеприпасов для отправки их в Украину в рамках военной помощи в войне с российскими агрессорами.

– Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину, – сказано в сообщении, опубликованном на странице Пентагона в Twitter.

Как отмечается, обычно военная помощь доставляется самолетами в Польшу, оттуда – наземным транспортом в Украину.

В ведомстве не указали, какая именно военная помощь отправлена грузами, которые удалось заснять на видео, однако военный журналист Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что по его наблюдениям, судя по упаковке, это 155-мм снаряды для гаубиц американского производства.

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Напомним, 8 августа Минобороны США объявило о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере 1 млн долларов.

Среди прочего, он включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.