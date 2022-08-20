Август, 20 в 12:27

Премьер-министр Финляндии Санна Марин проходит тест на наркотики после частной вечеринки.

В сеть попало видео, на котором она пьет на мероприятии, на котором, по неподтвержденным данным, наркотики могли принимать другие.

36-летняя Марин сообщила журналистам, что 19 августа она прошла проверку, результаты которой будут известны через неделю. Она сказала, что никогда не употребляла наркотики, “даже в подростковом возрасте”, и прошла тест “для собственной правовой защиты и чтобы прояснить любые сомнения”.

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На опубликованном видео также были известные теле- и радиоведущие, влиятельные лица и певица.

Марин сказала, что, по ее сведениям, наркотики на вечеринке не употреблялись. Также она добавила, что была в состоянии “уйти, чтобы заняться рабочими делами вечером”.

Премьер-министр описала потребление алкоголя как “умеренное” и сказала, что на вечеринке пила только легкие алкогольные напитки.

— Я нормально дошла от ресторана до машины и пошла домой, а на следующее утро проснулась, чувствуя себя нормально, — сказала она.

Марин настаивала на том, что большую часть своего времени она проводит за работой, и видео, подобные этому, дают “искаженное” представление о том, как она проводит свое время.

— Мне кажется, что кадры снимаются постоянно, везде, и это не очень хорошо. Даже нормальные вещи выглядят плохо, — сказала она.

Источник: The Guardian