США перебросили уже 12 истребителей F-22 Raptor в Польшу
Представители польских и американских ВВС представили расширенную группировку истребителей пятого поколения F-22 Raptor на авиабазе в Ласке.
Defence24 пишет, что в целом в Польше базируется уже 12 F-22.
Командир 90-й эскадрильи ВВС США Майкл Кендалл заявил, что самолеты совершают полеты не ежедневно, однако F-22 регулярно появляются в воздушном пространстве Европы.
Так, к примеру, недавно они выполняли учебные полеты над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря.
Сейчас же, как сообщается, на базе в Ласке дислоцируется около 300 военных ВВС США.
Отметим, что F-22 Raptor – это американский истребитель, который производился компаниями Lockheed Martin и Boeing в 1997-2011 годах.
Впервые его применили в Сирии в 2014 году, всего таких истребителей в мире около 180.
Европейцам покажут F-22 Raptor в деле во время международного авиашоу в Словакии, Братиславе, которое пройдет в ближайшие выходные.
Источник: Defence24