Август, 23 в 22:21

Представители польских и американских ВВС представили расширенную группировку истребителей пятого поколения F-22 Raptor на авиабазе в Ласке.

Defence24 пишет, что в целом в Польше базируется уже 12 F-22.

Командир 90-й эскадрильи ВВС США Майкл Кендалл заявил, что самолеты совершают полеты не ежедневно, однако F-22 регулярно появляются в воздушном пространстве Европы.

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Так, к примеру, недавно они выполняли учебные полеты над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря.

Сейчас же, как сообщается, на базе в Ласке дислоцируется около 300 военных ВВС США.

Отметим, что F-22 Raptor – это американский истребитель, который производился компаниями Lockheed Martin и Boeing в 1997-2011 годах.

Впервые его применили в Сирии в 2014 году, всего таких истребителей в мире около 180.

Европейцам покажут F-22 Raptor в деле во время международного авиашоу в Словакии, Братиславе, которое пройдет в ближайшие выходные.

Источник: Defence24