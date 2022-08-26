Россияне массово снимают валюту в Финляндии

Август, 26 в 20:10

Банкоматы на востоке Финляндии у границы с Российской Федерацией начали с рекордной скоростью опустошать российские туристы.

Как выяснило финское издание Yle, это связано с тем, что россияне нашли способ обналичить евро.

Так, туристы из России массово снимают наличные со своих карт, которые обслуживает китайская платежная система UnionPay. Она – единственная оставшаяся в России крупная международная система, так как после полномасштабного вторжения РФ в Украину от россиян ушли и Mastercard, и Visa, и American Express.

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В Финляндии начали замечать, что именно через карты UnionPay российские туристы снимают деньги и оплачивают покупки на восточной границе.

Региональный менеджер компании Nokas nosto, которая обслуживает банкоматы, заявила, что наличные начали снимать с рекордной скоростью именно после того, как Финляндия открыла границу для россиян.

Отметим, что китайская система UnionPay работает в Финляндии уже несколько лет.

Источник: Yle