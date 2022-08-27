Депутаты Европарламента требуют запретить выдачу туристических виз россиянам

Август, 27 в 1:08

Группа из нескольких десятков депутатов Европарламента написали письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором потребовали остановить выдачу виз россиянам.

Депутаты, присоединившиеся к письму, из ряда стран — Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Фенляндии, Чехии.

В нем они просят “инициировать обсуждение этого вопроса между европейскими лидерами и добиваться полного запрета выдачи туристических виз для россиян пока РФ не прекратит войну против Украины.

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— Если такое решение затянется, мы призываем к немедленному сокращению количества туристических виз для граждан России и увеличению визового сбора.

В письме отмечается, что упомянутый запрет не должен распространяться на россиян, которые получают гуманитарные визы.

Источник: PAP