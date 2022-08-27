Депутаты Европарламента требуют запретить выдачу туристических виз россиянам
Группа из нескольких десятков депутатов Европарламента написали письмо президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Европейского совета Шарлю Мишелю, в котором потребовали остановить выдачу виз россиянам.
Депутаты, присоединившиеся к письму, из ряда стран — Польши, Германии, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Фенляндии, Чехии.
В нем они просят “инициировать обсуждение этого вопроса между европейскими лидерами и добиваться полного запрета выдачи туристических виз для россиян пока РФ не прекратит войну против Украины.
— Если такое решение затянется, мы призываем к немедленному сокращению количества туристических виз для граждан России и увеличению визового сбора.
В письме отмечается, что упомянутый запрет не должен распространяться на россиян, которые получают гуманитарные визы.
Источник: PAP