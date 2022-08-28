В Москве подожгли машину замглавы управления Генштаба РФ, отвечающего за военную цензуру – росСМИ
Женщина подожгла машину замначальника восьмого управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгения Секретарева в Москве.
Об этом пишут российские СМИ.
По их данным, о пострадавших в результате инцидента ничего не известно.
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Подозреваемая в поджоге женщина уже задержана, СМИ пишут, что она якобы созналась в совершенном и аргументировала это тем, что выступает против войны, развязанной Россией в Украине.
Пропагандистские госСМИ РФ также пишут, что женщина облила бензином и подожгла автомобиль сотрудника министерства обороны, однако его имя не называется.
Сообщается, что восьмое управления Генштаба отвечает за военную цензуру и следит за тем, чтобы в СМИ “не появлялась неправильная фактура про российскую армию”.