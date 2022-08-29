Газохранилище Финляндии и стран Балтии заполнено всего на 55%

Август, 28 в 22:11

Газохранилище Финляндии и стран Балтии заполнено чуть больше половины, тогда как у остальной части Европы – в среднем на 80%.

Об этом сообщает ERR.

– В Европе хранилища заполнены в среднем на 80%. В странах Балтии ситуация хуже, за ними следует Болгария, Австрия и Венгрия. Во всех этих странах газохранилища заполнены примерно на 60%, а то и меньше, как в случае с Латвией, – сообщил эксперт по энергетике Андрес Мяэ.

Отмечается, что запасы стран Балтии и Финляндии хранятся в одном месте – в Инчукалнском подземном газохранилище в Латвии.

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– По состоянию на пятницу его заполняемость составляла 55% от максимального объема, и тенденция была нисходящей, что означает, что из него уходит больше газа, чем поступает. С 12 августа туда из России не поступило ни одного кубометра газа, – подчеркнул Мяэ.

Как пояснил представитель эстонского газового оператора Elering Айн Кестер, помимо процента наполненности, необходимо также учитывать, насколько велико само хранилище, а также соотношение объема и потребления.

– Латвийское газохранилище и литовский СПГ-терминал отлично покроют наше текущее потребление. Возможно, нам и придется взять газ из латвийского хранилища. При этом если говорить о начале следующего года – зиме и весне, то здесь необходимо опираться на дополнительные терминалы – их строительство продолжается, – отметил Кестер.

Эксперты указывают, что правительствам трех государств Балтии необходимо заранее договориться о том, как распределять запасы газа, чтобы битва за голубое топливо зимой не стала слишком жестокой.

Напомним, Франция заполнила свои газохранилища более чем на 90%, а также имеет хорошие шансы выполнить правительственную цель по 100% заполненности до ноября.

Германия же, по последним данным, заполнила хранилища более чем на 80%.

Источник: ERR