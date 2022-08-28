Август, 28 в 20:44

В воскресенье, 28 августа, канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Евросоюз отделить цены на электроэнергию от цен на газ, поскольку стоимость энергоносителей продолжает стремительно расти по всей Европе.

Об этом сообщает Agence France-Presse.

Он уточнил, что ЕС “не может позволить Путину ежедневно принимать решение о ценах на энергоносители”.

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– Цены на электроэнергию должны снизиться. Мы должны остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках, – сказал он в своем заявлении.

Нехаммер добавил, что поднимет этот вопрос на экстренном заседании, которое блок должен провести по данному вопросу.

Он отметил, что уже обсудил это с лидерами Германии и Чехии, которые в настоящее время председательствуют в ЕС поочередно.

На прошлой неделе контракт на электроэнергию в Германии на год вперед достиг 995 евро (995 долларов США) за мегаватт-час, в то время как французский эквивалент превысил 1100 евро — более чем в десять раз больше в обеих странах по сравнению с прошлым годом.

В Соединенном Королевстве регулятор энергетики Ofgem заявил, что с 1 октября почти вдвое увеличит предельные цены на электроэнергию и газ до в среднем 3549 фунтов стерлингов в год.