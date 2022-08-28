Канцлер Австрии призвал ЕС разделить цены на электроэнергию и газ, чтобы сдержать их рост
В воскресенье, 28 августа, канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал Евросоюз отделить цены на электроэнергию от цен на газ, поскольку стоимость энергоносителей продолжает стремительно расти по всей Европе.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Он уточнил, что ЕС “не может позволить Путину ежедневно принимать решение о ценах на энергоносители”.
– Цены на электроэнергию должны снизиться. Мы должны остановить это безумие, которое сейчас происходит на энергетических рынках, – сказал он в своем заявлении.
Нехаммер добавил, что поднимет этот вопрос на экстренном заседании, которое блок должен провести по данному вопросу.
Он отметил, что уже обсудил это с лидерами Германии и Чехии, которые в настоящее время председательствуют в ЕС поочередно.
На прошлой неделе контракт на электроэнергию в Германии на год вперед достиг 995 евро (995 долларов США) за мегаватт-час, в то время как французский эквивалент превысил 1100 евро — более чем в десять раз больше в обеих странах по сравнению с прошлым годом.
В Соединенном Королевстве регулятор энергетики Ofgem заявил, что с 1 октября почти вдвое увеличит предельные цены на электроэнергию и газ до в среднем 3549 фунтов стерлингов в год.