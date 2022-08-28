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Факты / Мир

НАТО и США необходимо активизироваться в Арктике из-за РФ – Столтенберг

Анастасия Гевко, редактор ленты
Арктика
Фото: Unsplash

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за усиления военной активности РФ в районе Северного полюса Альянсу и США необходимо усилить свое присутствие в Арктике.

– НАТО должно увеличить свое присутствие в Арктике, – цитирует заявление Столтенберга Welt.

Он добавил, что сейчас Россия находится в процессе открытия в Арктике баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, среди которого гиперзвуковые ракеты.

Также рост интереса к Арктике начинает проявлять Китай.

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Отметим, в арктических широтах – территории разных стран. Это и США, и Норвегия, и Дания, и Канада, и Финляндия, и Швеция, и Исландия, а также – Россия.

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Источник: Welt

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