НАТО и США необходимо активизироваться в Арктике из-за РФ – Столтенберг

Август, 28 в 18:50

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за усиления военной активности РФ в районе Северного полюса Альянсу и США необходимо усилить свое присутствие в Арктике.

– НАТО должно увеличить свое присутствие в Арктике, – цитирует заявление Столтенберга Welt.

Он добавил, что сейчас Россия находится в процессе открытия в Арктике баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, среди которого гиперзвуковые ракеты.

Также рост интереса к Арктике начинает проявлять Китай.

Сейчас смотрят

Отметим, в арктических широтах – территории разных стран. Это и США, и Норвегия, и Дания, и Канада, и Финляндия, и Швеция, и Исландия, а также – Россия.

Источник: Welt