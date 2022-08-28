НАТО и США необходимо активизироваться в Арктике из-за РФ – Столтенберг
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Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за усиления военной активности РФ в районе Северного полюса Альянсу и США необходимо усилить свое присутствие в Арктике.
– НАТО должно увеличить свое присутствие в Арктике, – цитирует заявление Столтенберга Welt.
Он добавил, что сейчас Россия находится в процессе открытия в Арктике баз советской эпохи и размещения там нового современного оружия, среди которого гиперзвуковые ракеты.
Также рост интереса к Арктике начинает проявлять Китай.
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Отметим, в арктических широтах – территории разных стран. Это и США, и Норвегия, и Дания, и Канада, и Финляндия, и Швеция, и Исландия, а также – Россия.
Источник: Welt