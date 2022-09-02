ФБР провело обыски у российского олигарха приближенного к Путину

Сентябрь, 02 в 7:56

ФБР и Служба национальной безопасности обыскивают предполагаемую собственность российского олигарха в Нью-Йорке и Флориде.

Утверждается, что недвижимость связана с российским олигархом Виктором Вексельбергом, находящимся под санкциями, близким союзником президента Владимира Путина и фигурантом расследования Министерства юстиции.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на свои источники.

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В четверг утром федеральные агенты были замечены при обыске квартиры в многоэтажном доме на Манхэттене и поместья в Хэмптоне, которые, по утверждению властей, связаны с российским олигархом, у которого недавно конфисковали яхту, как сообщает источник.

Агенты Службы внутренней безопасности и ФБР вместе с детективами Департамента полиции Нью-Йорка были замечены с коробками во время обыска на улице Дак-Понд-лейн в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, и на Парк-авеню на Манхэттене.

Записи показывают, что эти объекты связаны с находящимся под санкциями российским олигархом Виктором Вексельбергом, миллиардером и близким союзником президента Владимира Путина, который возглавляет московскую группу Ренова, конгломерат с интересами в металлургической, горнодобывающей и технологической отраслях.

По словам источников, знакомых с этим вопросом, также проводится обыск в доме на Фишер-Айленде в Майами, который, по словам властей, был связан с Вексельбергом.

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Источник: NBC