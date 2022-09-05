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10 погибших и 15 раненых: полиция разыскивает подозреваемых в резне в Канаде

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
10 погибших и 15 раненых: полиция разыскивает подозреваемых в резне в Канаде
Фото: Pixabay

По меньшей мере, 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск.

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Велдон.

Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях – это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, родственники ли они. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.

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Источник: УНН
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