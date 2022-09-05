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Факты / Мир

США должны быть готовы к прекращению существования РФ в ее нынешнем виде – Бен Годжес

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
США должны быть готовы к прекращению существования РФ в ее нынешнем виде – Бен Годжес
Фото: Getty Images

Военные цели США должны включать “деимпериализацию” России, ведь сейчас происходит конец РФ в ее нынешнем виде и нужно быть готовым к этому.

Об этом в Twitter написал американский генерал Бен Годжес.

— Я думаю, что военные цели США в этом конфликте должны включать “деимпериализацию” России. Мне кажется, что мы видим начало конца РФ в ее виде. Мы должны быть готовы к этому. Мы не были готовы к концу СССР, – написал экс-командующий войсками США в Европе.

Таким образом, американский генерал Бен Годжес прокомментировал слова бывшего посла США в НАТО Курта Волкера о том, что “империалистические войны” РФ против ее соседей начались не в Украине, а в Грузии, и “мы не можем забывать, что РФ все еще находится в Грузии”.

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