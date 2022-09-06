РФ покупает миллионы ракет и снарядов у Северной Кореи

Сентябрь, 06 в 9:47

Россия покупает у Северной Кореи миллионы ракет и снарядов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные американской разведки.

Это происходит на фоне того, что РФ продолжает страдать от острой нехватки поставок, поскольку ее полномасштабная война против Украины продолжается.

Американское издание The New York Times отмечает, что закупка подобного вооружения у Северной Кореи является признаком того, что глобальные санкции серьезно ограничили цепочки поставок и заставили Москву пойти на такие шаги.

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Однако СМИ сообщают, что США предоставили мало подробностей о точном типе вооружения, сроках или размере партии.

Но неназванный американский чиновник сообщил журналистам, что, кроме ракет малой дальности и снарядов для артиллерии, РФ в будущем может попытаться закупить у КНДР и другое оборудование.

К слову, на днях американские издания также писали, что в середине августа РФ забрала с иранского аэродрома беспилотники и переправила их к себе грузовыми самолетами.

В США считают, что закупленные Россией иранские беспилотники Shahed-129 и Shahed-191 будут использоваться в войне против Украины.