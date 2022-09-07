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Байден поздравил Трасс: обсудили сотрудничество и содействие поражению Путина в Украине

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Байден поздравил Трасс: обсудили сотрудничество и содействие поражению Путина в Украине
Фото: Getty Images

Премьер-министр Великобритании Элизабет Трасс пообщалась с президентом США Джо Байденом.

Президент США поздравил с назначением на должность Элизабет Трасс, которая надеется на тесное сотрудничество с президентом Байденом для решения общих вызовов, в том числе экстремальных экономических проблем, вызванных войной президента России Владимира Путина.

— Лидеры подтвердили свою приверженность укреплению глобальной свободы, преодолению рисков, создающих автократии, и обеспечению поражения Путина в Украине, — говорится в официальном сообщении по итогам разговора Элизабет Трасс и Джо Байдена.

Напомним, 6 сентября, новая премьер-министр Британии Лиз Трасс распределила кресла в своем правительстве.

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Источник: gov.uk

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