Сентябрь, 12 в 11:08

Греция не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства.

Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Такое решение он объяснил тем, что соответствующие поставки могут навредить обороноспособности Греции.

В то же время Мицотакис заверил, что Афины готовы передать Киеву гусеничные БМП-1 советского производства. Однако Греция хочет сначала получить от Германии БМП Marder1A3.

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Напомним, еще в июне этого года иностранные издания со ссылкой на спикера греческого правительства сообщили, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда в страну доставят обещанные Берлином немецкие боевые машины пехоты Marder.

По уточненной информации, причиной соответствующей позиции является конфликт Греции с Турцией. Анкара претендует на некоторые греческие острова, поэтому вооруженные силы Греции находятся в состоянии боевой готовности.

11 сентября Турция заявила о том, что в международных водах Эгейского моря греческая береговая охрана обстреляла турецкое судно.

Турецкие источники говорят, что после этого выразили Греции протест и потребовали немедленных объяснений и расследования произошедшего.

Источник: Protothema