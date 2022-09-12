Греция объяснила, почему не будет передавать Украине комплексы С-300
Греция не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 российского производства.
Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. Такое решение он объяснил тем, что соответствующие поставки могут навредить обороноспособности Греции.
В то же время Мицотакис заверил, что Афины готовы передать Киеву гусеничные БМП-1 советского производства. Однако Греция хочет сначала получить от Германии БМП Marder1A3.
Напомним, еще в июне этого года иностранные издания со ссылкой на спикера греческого правительства сообщили, что Греция передаст Украине около 100 единиц БМП-1, когда в страну доставят обещанные Берлином немецкие боевые машины пехоты Marder.
По уточненной информации, причиной соответствующей позиции является конфликт Греции с Турцией. Анкара претендует на некоторые греческие острова, поэтому вооруженные силы Греции находятся в состоянии боевой готовности.
11 сентября Турция заявила о том, что в международных водах Эгейского моря греческая береговая охрана обстреляла турецкое судно.
Турецкие источники говорят, что после этого выразили Греции протест и потребовали немедленных объяснений и расследования произошедшего.
Источник: Protothema