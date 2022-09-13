Гнев и отчаяние растут: западные эксперты не исключают краха РФ на фоне успехов ВСУ на фронте

Сентябрь, 13 в 9:23

Быстрое и успешное контрнаступление Украины на Севере открывает возможности, о которых мало кто думал, когда в феврале Россия начала полномасштабное вторжение.

В частности, армия РФ может быть разгромлена или даже развалиться. Об этом пишет Bloomberg, приводя мнения западных экспертов.

Издание отмечает, что скорое поражение России остается маловероятным, ведь она контролирует около одной пятой захваченной территории Украины.

Сейчас смотрят

Однако как российские, так и западные военные обозреватели почти не сомневаются, что контрнаступление ВСУ знаменует поворотный момент. По крайней мере, он подвергает сомнению цель России захватить все восточные территории Украины.

Издание приводит слова военного историка и почетного профессора изучения войны в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, который в своей колонке написал, что контрнаступление ВСУ перечеркнуло большинство предположений и уверенных прогнозов о ходе этой войны.

Поэтому, по его мнению, теперь нельзя исключать даже внезапный крах России.

— Как в случае с банкротством, так и с военным поражением. То, что кажется длительным и болезненным, может быстро превратиться в разгром, – предполагает профессор.

Со своей стороны бывший директор ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта назвал контрнаступление ВСУ и ключевым, и опасным. Он не исключает, что загнутый в тупик Путин может нанести ответный удар.

А вот военный специалист аналитического центра безопасности CNA в Вашингтоне Майкл Кофман подчеркнул, что скорость контрнаступления на Харьковщине показала, что у Украины сейчас есть явное преимущество в живой силе. Она демонстрирует способность к ротации и развертыванию новых войск на нескольких фронтах.

В то же время Bloomberg пишет, что среди российских националистически настроенных военных блогеров растут отчаяние и гнев из-за хода войны.

Издание приводит слова бывшего депутата Бориса Надеждина, который во время эфира на ТВ заявил, что Путина, вероятно, ввели в заблуждение, заставив начать “колониальную” войну, которую было “невозможно выиграть”.