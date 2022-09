Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня отправляется с визитом в Украину.

Она намерена встретиться с президентом Владимиром Зеленским. В частности, фон дер Ляйен сообщила, что Украине хотят дать возможность максимально использовать свой потенциал.

Поэтому во время встречи с Владимиром Зеленским президент Еврокомиссии намерена обсудить обеспечение беспрепятственного доступа нашей страны к единому рынку ЕС и включение в зону европейского бесплатного роуминга.

We will empower ???????? to make the most of its potential.

Building on the success of the solidarity lanes to ensuring seamless access to the Single Market.

Bringing Ukraine into our ???????? free roaming area.

I am going to Kyiv today to discuss all this with President @ZelenskyyUa pic.twitter.com/uYxf41CIr6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 14, 2022