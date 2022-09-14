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Послом США в России может стать Линн Трейси: что о ней известно

Анастасия Гевко, редактор ленты
Послом США в России может стать Линн Трейси: что о ней известно

Американский президент Джо Байден предложил Линн Трейси на должность посла США в России. Таким образом, она может стать первой женщиной-послом Америки в России. 

Об этом пишет CNN.

На данный момент Трейси – глава американской дипмиссии в Армении. Дипломат имеет степень бакалавра по исследованию СССР, а с 1987 по 1990 год проживала в Москве.

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Линн Трейси работала в Казахстане и Пакистане, с 2001 по 2002 год занимала должность референта по Грузии. 

С 2004 по 2006 годы она работала в дипломатическом представительстве в Казахстане. С 2006 по 2009 год – главой консульства США в Пакистане.

По итогам этой командировки она получила награду За проявленный героизм от имени тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон – 26 августа 2008 года на нее было совершено покушение.

После покушения Трейси была заместителем посла США в Туркменистане, также работала заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии американского Госдепартамента.

Ранее, 4 сентября, Джон Дж. Салливан завершил свою работу на должности посла Соединенных Штатов в РФ и уехал из Москвы.

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Фото: посольство США

Источник: CNN
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