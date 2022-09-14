Евросоюз может сократить финансирование Венгрии – СМИ

Сентябрь, 14 в 14:36

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди чиновников ЕС сообщает, что Европейская комиссия собирается рекомендовать сократить финансирование Венгрии. Это связано с опасениями по поводу широкомасштабной коррупции в этой стране.

Источники утверждают, что Еврокомиссия хочет формализовать свою оценку в это воскресенье. После этого, в течение трех месяцев правительства Евросоюза примут решение окончательно.

Издание отмечает, что утверждение предложения комиссии потребует решения квалифицированного большинства стран-членов.

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Венгрия – первая страна, ставшая объектом расследования в соответствии с новыми правилами, которые позволяют ЕС наказывать членов, которые подрывают его финансовые интересы.

На расследование эрозии верховенства права во время пребывания у власти Виктора Орбана Еврокомиссия потратила месяцы.

Потерявшее доступ к финансированию ЕС в ожидании результатов расследования правительство Орбана надеется получить еще более 40 млрд евро в рамках выплат от ЕС до 2027 года.

Орбан предложил создать агентство по борьбе с коррупцией и внести поправки в ряд законов, в частности – о госзакупках, чтобы развеять опасения Еврокомиссии.

Один из чиновников, тем временем, утверждает, что комиссия собирается предложить европейским лидерам дать Орбану время на то, чтобы он выполнил обещания обуздать коррупцию.

На это у Венгрии будет один месяц, срок могут продлить максимум до трех месяцев.

В четверг, 15 сентября, Европарламент обсудит и проголосует отчет о верховенстве права в Венгрии. Однако в Брюссель не поедет ни один член венгерского правительства, включая премьер-министра Виктора Орбана.