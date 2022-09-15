Глава ЕК: 5 из 8 млн выехавших в ЕС украинцев вернулись домой

Сентябрь, 15 в 19:58

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехало более 8 млн украинцев, однако большинство из них уже вернулись домой.

– Более 8 млн украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около 5 млн уже вернулись в Украину, – отметила она.

Она рассказала, что ЕС хочет дать как можно больше поддержки украинцам, но также там знают, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство.

Ранее сообщалось, что ЕС выделяет €150 млн в поддержку внутренне перемещенных лиц в Украине, которые вынуждены покинуть свои дома в результате вторжения России.