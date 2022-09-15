Мечтали создать новый мировой порядок: планы РФ и Китая летят кувырком из-за неудач в войне в Украине

Сентябрь, 15 в 15:09

После вторжения России в Украину и ряда неудач на фронте лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин уже не так озабочены созданием нового мирового порядка.

— Через три недели после встречи Си в Пекине и всего через несколько дней после окончания зимних Олимпийских игр Путин начал полномасштабное вторжение в Украину. Он ожидал быстрой победы, но через семь месяцев Россия далека от победы. Ее силы истощены, деморализованы и бегут с территорий, которые они оккупировали в течение нескольких месяцев, — говорится в сообщении СNN.

Отмечается, что последний раз, во время встречи лидера Китая Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, они торжественно заявили о наступлении “новой эры” в международных отношениях.

Они поделились своим видением нового мирового порядка: он будет лучше соответствовать интересам их стран и больше не будет доминировать над Западом.

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В совместном заявлении из 5000 слов два лидера заявили о “безграничной дружбе” и изложили свои общие претензии к США и их союзникам.

— Мир переживает важные изменения, — говорится в их совместном заявлении, в котором отмечается “трансформация архитектуры глобального управления и мирового порядка”.

Однако планы России и Китая сейчас далеки от их реализации. Китай переживает, так как напрямую заинтересован в исходе войны, ведь побежденная Россия усилит Запад и станет менее полезным и надежным активом в противостоянии великих держав Китая с США. Ослабленная РФ также может меньше отвлекать США, что позволит Вашингтону больше сосредоточиться на Пекине.