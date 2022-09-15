Сентябрь, 15 в 16:50

Разгром российской армии в Харьковской области, вероятно, станет поворотным моментом в борьбе Украины за победу в полномасштабной войне. Однако это также может повлечь за собой гораздо более широкие последствия для Москвы, в частности подорвать ее влияние на Кавказе и в Центральной Азии.

Об этом говорится в аналитической статье корреспондента британского издания The Guardian Шона Уокера.

Так, на этой неделе возникла военная эскалация на границе между Азербайджаном и Арменией. При этом обе стороны обвиняют друг друга в “провокациях”.

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По оценкам аналитиков, Азербайджан решил “прощупать почву”, пока Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Россия за последние три десятилетия традиционно поддерживала Армению в ее территориальном споре с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

– Азербайджан чувствует себя достаточно уверенно в этот геополитический момент, особенно сейчас, во время украинского контрнаступления. Похоже, это направлено не только на Армению, но и на Россию, и является проверкой готовности РФ защищать Армению, — считает Том де Ваал, старший научный сотрудник организации Carnegie Europe.

Россия объявила, что выступила посредником по урегулированию конфликта за Нагорный Карабах. В то же время Армения обратилась за военной поддержкой к ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), в которой доминирует РФ. Однако Москва, похоже, не хочет напрямую вмешиваться в конфликт.

– Россия явно лукавит, как потому, что она чрезвычайно перегружена в Украине, так и потому, что сейчас не хочет вступать в конфликт с Азербайджаном, – объяснил де Ваал.

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Также есть информация о перестрелке, которая произошла накануне утром на границе Таджикистана и Кыргызстана, и о погибшем и раненых пограничниках.

Как объясняет издание, этот конкретный инцидент не имеет прямого отношения к войне в Украине, и у РФ традиционно хорошие отношения с Таджикистаном и Кыргызстаном. Однако, по словам аналитиков, российское вторжение в Украину полностью изменило баланс сил в регионе, который в течение многих лет являлся полем битвы для российского, китайского и западного влияния, и отбросило РФ на задний план.

– Власть российского флага значительно уменьшилась, и система безопасности на постсоветском пространстве, похоже, сломана, – подчеркнул, комментируя ситуацию, Лоуренс Броерс, научный сотрудник британской неправительственной организации Chatham House.

Издание напоминает, что в январе этого года в Казахстане прокатилась волна протестов, и российский диктатор Владимир Путин одобрил размещение в этой стране сил ОДКБ. Их пребывание там было непродолжительным, войска ОДКБ не вступали в военные действия, однако этого было достаточно, чтобы укрепить власть президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По состоянию на февраль лидер Казахстана был в долгу перед Москвой за помощь, российские силы находились на спорных территориях между Арменией и Азербайджаном, а Кремль сосредоточил войска на границе с Украиной. Тогда казалось, что Путин имел большее влияние на постсоветском пространстве, чем когда-либо. Но ряд провалов в кровавой войне против Украины, особенно в последние недели во время мощного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, нарушил позиции Кремля.

– Мы наблюдаем крах репутации России как “покровителя” безопасности. Это происходит как на материальном уровне после массированной концентрации сил в Украине, так и на субъективном уровне репутации российских гарантий безопасности, — отметил Лоуренс Броерс.

Издание пишет, что во всем регионе вторжение в Украину шокировало и обеспокоило союзников РФ, но также дало им смелость занять более жесткую позицию по отношению к Москве. Например, Казахстан разозлил многих в Москве, пытаясь сохранять нейтралитет в отношении Украины, отказываясь признать “республиками” временно оккупированные Россией территории Донбасса и обещая не помогать усилиям РФ по обходу международных санкций.

Из-за такой позиции бывший премьер РФ Дмитрий Медведев поставил под сомнение суверенитет Казахстана, назвав его “искусственным государством”. В то же время, с заявлением о поддержке независимости Казахстана выступил Си Цзиньпин – лидер Китая, который является весомым геополитическим игроком в регионе. Это заявление можно расценивать как ответ Москве.

В четверг и пятницу Си Цзиньпин и Путин примут участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Узбекистане.

Как отмечает автор статьи, с одной стороны, саммит даст Путину шанс продемонстрировать, что все еще есть симпатизирующие РФ большие государства. Но в то же время, это шанс для стран региона подчеркнуть, что, хотя Россия остается сильным региональным игроком, динамика сил изменилась.

Как объяснил научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Темур Умаров, многие страны Центральной Азии видят, что Россия нуждается в их поддержке больше, чем когда-либо ранее. И теперь они пытаются выжать из этой ситуации все, что можно.