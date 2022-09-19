Турецкий банк Iş Bankası остановил работу с картами Мир из-за угрозы санкции — СМИ

Сентябрь, 19 в 19:00

Крупнейший турецкий частный банк Iş Bankası остановил работу с картами Мир из-за угрозы попасть под американские санкции.

Об этом говорится в заявлении компании, которое цитирует турецкий телеканал Bloomberg HT.

В банке пояснили, что приняли такое решение из-за того, что ранее в сентябре Минфин США пригрозил санкциями компаниям, которые помогают властям РФ использовать карты Мир за пределами страны.

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Вечером 19 сентября банкоматы İşbank перестали выдавать турецкие лиры с карт российской платежной системы Мир.

Справка. İşbank — крупнейший частный банк Турции по размеру активов.

Сообщалось, что в то же время Брюссель готовит делегацию, которая выскажет свои опасения напрямую турецким официальным лицам.

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Источник: NEXTA Live