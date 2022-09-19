Войска США будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая — Байден
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Президент США Джо Байден заявил, что американские военные будут защищать Тайвань в случае вторжения Китая.
Об этом сообщает CBS.
– Да, если на самом деле будет беспрецедентная атака, – заявил Байден.
Президент также заверил, что США не призывают Тайвань к независимости.
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В то же время после интервью представитель Белого дома сообщил, что политика США по Тайваню не изменилась. В Администрации Байдена отметили, что сохраняют стратегическую неопределенность по поводу участия американских военных в боевых действиях.