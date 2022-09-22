Сентябрь, 22 в 14:39

Украине удалось вернуть из российского плена 215 военных. Среди освобожденных есть немало бойцов полка Азов, в том числе легендарных защитников Азовстали, Нацгвардии, СБУ и морских пехотинцев.

Также по просьбе международных партнеров вернули 10 иностранцев – защитников Украины, граждан пятерых государств, которые очень нам помогают.

Освобождением наших защитников из российского плена впечатлены не только в Украине, но и за границей. Так, The Guardian пишет, что этот обмен является самым большим с начала полномасштабного российского вторжения.

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Между тем The New York Times обращает внимание на то, что в рамках обмена 200 украинских защитников удалось обменять на предателя и соратника Путина Виктора Медведчука.

Издание пишет: чтобы освободить их, украинцы отказались от своего ценного трофея, но отмечает, что это была цена, которую стоило заплатить.

Кроме того, The New York Times констатирует, что этот обмен является значительной победой президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал вернуть домой всех военнопленных.

Издание предполагает, что возвращение командиров Азова в частности, вероятно, еще больше поднимет боевой дух украинских сил. Особенно после быстрого и удачного украинского контрнаступления на северо-востоке страны.

BBC называет этот обмен самым значимым за всю полномасштабную войну, и напоминает, что в его пределах также освободили из российского плена пять граждан Великобритании.

Associated Press пишет, что этот громкий обмен пленными стал кульминацией многомесячных усилий по освобождению многих украинских бойцов, которые защищали Азовсталь в Мариуполе.

Также издание приводит слова генсека ООН Антониу Гутерреша, назвавшего обмен немалым подвигом.

Daily Mail называет обмен впечатляющим. Издание описывает эмоциональные моменты освобождения украинских защитников, отмечая, что даже после почти трех месяцев российского плена наши военные выходили с улыбками на лице.

Кроме того, СМИ пишет, что у многих было сомнение, что украинских героев снова удастся увидеть живыми. Но их выживание в плену бросило вызов всем шансам.