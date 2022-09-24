Сентябрь, 24 в 13:53

RC-135 Cobra Ball – семейство больших разведывательных самолетов. Они используются Военно-воздушными силами США и Королевскими ВВС для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

24 сентября некоторые СМИ со ссылкой на сервис Flightradar24 сообщали, что три таких воздушных судна США подняли в небо. Однако официальной информации об этом не было.

Что нужно знать о самолетах RC-135S Cobra Ball – читайте в материале.

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Характеристики

Производством самолетов RC-135 занимается американская корпорация The Boeing Company с 1960-х годов. В период Холодной войны их использовали для наблюдения за советскими системами ПВО.

Также самолеты отслеживали запуски советских межконтинентальных ракет. Но с тех пор появилось несколько модификаций RC-135. Одной из них является RC-135S Cobra Ball.

Сначала для слежки за испытаниями советских межконтинентальных баллистических ракет для американской армии разработали самолет телеметрической разведки и фоторазведки RC-135S Rivet Ball. Но в 1969 году он разбился.

Тогда военным был передан борт Cobra Ball. В 2000-е годы самолеты модернизировали. RC-135S Cobra Ball получили новое оборудование.

Сегодня они используются для отслеживания полетов межконтинентальных баллистических ракет.

RC-135S Cobra Ball способны обнаружить и сопровождать ракету на участке траектории протяженностью 450-500 км. Кроме того, с высокой точностью они определяют момент отключения ракетного двигателя, а еще с точностью до 100 м могут рассчитать точки старта и падения.

Как правило, на борту самолетов серии RC-135, помимо летного экипажа, работают 25-30 операторов.

Отметим, что RC-135S Cobra Ball не следует путать с другими самолетами этой серии. Ведь, кроме него, есть еще разновидность самолета-разведчика — RC-135V/W. Он находится в боевом составе ВВС США с конца 70-х годов и является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования.

Но RC-135V/W используется для борьбы с авиацией и системой ПВО противника. Он обеспечивает разведку всех средств ПВО противника (включая истребители-перехватчики и ЗРК), а также сети радиосвязи его авиации и бортовых радиоэлектронных средств.