Сентябрь, 26 в 15:52

На фоне поражений российских войск в Украине кремлевский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к ядерному шантажу. Если Кремль все же решит применить тактическое ядерное оружие, это может нанести нашему государству такой же ущерб, как атомные бомбы, сброшенные в свое время на Японию.

Соответствующий анализ обнародовал американский телеканал CNN.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет 4 477 развернутых и резервных ядерных боеголовок. Причем около 1 900 из них являются “нестратегическими” боеголовками, то есть тактическим ядерным оружием.

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Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического?

Тактические ядерные боеголовки предназначены для использования на поле боя: например, для уничтожения колонны танков или боевой группы авианосца. Эти боеголовки обладают взрывной мощностью от 10 до 100 килотонн, которую также называют “малой мощностью”.

А самые мощные российские “стратегические” ядерные боеголовки имеют взрывную мощность от 500 до 800 килотонн и предназначены для уничтожения целых городов, а то и нескольких.

Как отмечают журналисты, характеристика “малая мощность” для тактического ядерного оружия достаточно условна, поскольку взрывной мощности от 10 до 100 килотонн достаточно, чтобы спровоцировать серьезные разрушения. Например, такие, которые увидел мир в 1945 году, когда США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Те атомные бомбы имели мощность примерно 15 и 21 килотонн.

По данным правительственных архивов США, взрывы в Хиросиме и Нагасаки мгновенно убили около 70 тыс. и 35 тыс. человек соответственно. А еще десятки тысяч позже скончались от радиации.

Как объяснил Алекс Веллерштейн, директор научно-технических исследований Технологического института Стивенса (штат Нью-Джерси), разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием на самом деле заключается не во взрывной мощности, а в том, каковы ее цели.

– Атомные бомбардировки Японии были “стратегическими” атаками, направленными главным образом на то, чтобы подорвать боевой дух и запугать японское высшее командование, чтобы оно сдалось. То, что делало 15 килотонн “стратегической” мощностью, зависело от того, куда она была направлена, – отметил Веллерштейн.

А бывший министр обороны США Джеймс Мэттис вообще выражал мнение, что никакой разницы между тактическим и стратегическим оружием нет.

– Я не думаю, что существует такое понятие, как “тактическое ядерное оружие”. Любое ядерное оружие, применяемое в любое время, меняет стратегические правила игры, — заявлял он на слушаниях в Конгрессе в 2018 году.

Что произойдет, если Россия развернет ядерное оружие?

Россия унаследовала с советских времен обширный арсенал тактического ядерного оружия. Существует мнение, что оно может предоставить агрессору возможность изменить ситуацию на поле боя, чтобы избежать поражения, не прибегая к применению более мощного ядерного арсенала.

Однако эксперты некоммерческой американской организации Союз неравнодушных ученых (Union of Concerned Scientists) называют такое мнение “ложным и опасным”.

– Тактическое ядерное оружие… вносит большую двусмысленность. Оно повышает вероятность того, что страна может подумать, что ей может сойти с рук ограниченная атака, – объяснили в организации.

Эксперты Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания) считают, что применение тактического ядерного оружия против командных центров или авиабаз в Европе может ограничить количество жертв среди гражданского населения в близлежащих районах. Однако реальность может быть гораздо более жестокой.

– Конфликт с применением тактического ядерного оружия быстро выйдет из-под контроля… Моделирование американо-российского конфликта с первоначальным применением тактического ядерного оружия, которое сделали в Принстонском университете, предусматривает быструю эскалацию, в результате которой погибнут и получат ранения более 90 млн человек, — подчеркивают эксперты Union of Concerned Scientists.

В ответ на угрозы Путина специалисты Международной кампании по запрету ядерного оружия (ICAN) заявили, что Европа 2022 года является гораздо более опасным местом, чем Япония 1945 года, население которой было меньше. К тому же, Япония была относительно изолированной.

– В сегодняшней Европе один ядерный взрыв, вероятно, унес бы жизни сотен тысяч мирных жителей и нанес бы ранения многим другим. Радиоактивные осадки могут загрязнить обширные территории в нескольких странах, — объяснили в ICAN.

Эксперты этой организации прогнозируют, что в случае ядерного удара экстренные службы не смогут эффективно реагировать, а масштабная паника спровоцирует массовые передвижения людей и серьезный экономический спад.