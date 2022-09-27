Сентябрь, 26 в 23:01

Ровно 39 лет назад, 26 сентября 1983 года, планета была ужасающе близка к ядерному уничтожению.

Издание Vox рассказывает историю о советском подполковнике Станиславе Петрове, который смог предотвратить ядерную катастрофу мирового масштаба.

В этот день советская система раннего предупреждения о ракетном нападении вывела на экран большими красными буквами слово ЗАПУСК, после чего экран компьютера сообщил дежурному офицеру Станиславу Петрову, что можно с “высокой достоверностью” сказать, что американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) запущена и направляется в сторону Советского Союза.

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Сначала на экране отобразилась всего одна ракета, но потом добавилась еще одна, еще и еще, пока система не сообщила, что всего было запущено пять МБР Minuteman.

Издание пишет, что Петрову тогда пришлось принимать решение: Сообщит ли он о готовящемся американском ударе?

— Если бы он это сделал, советская ядерная доктрина требовала полного ядерного возмездия; не было бы времени на перепроверку системы предупреждения, а тем более на переговоры с США, — писал журналист Макс Фишер.

Тогда подобное сообщение о запуске ракет, как и сейчас, могло иметь бы определенный смысл. Администрация президента США Рейгана занимала гораздо более жесткую позицию в отношении Советского Союза, чем предыдущие американские администрации и у подполковника Петрова были причины думать, что перемирие Рейгана переросло в реальный обмен ядерными ударами.

Но Станислав Петров решил не сообщать о готовящемся ударе.

Он и другие члены его штаба пришли к выводу, что то, что они видели, было ложной тревогой. Так оно и было; система приняла отражение солнца от облаков за ракету.

В тот день Петров предотвратил ядерную войну между Советским Союзом, у которых в 1983 году было почти 36 тысяч ядерных боеголовок, и США, которые имели более 23 тысяч ядерных носителей.

Если бы обмен ядерными боеголовками произошел, то, вероятно, сотни миллионов людей погибли бы не только от самих взрывов, но и после того, как была бы нарушена глобальная температура, что в итоге серьезно помешало бы сельскому хозяйству, пишет Vox.

— Предотвращение гибели сотен миллионов, если не миллиардов, людей было для Петрова дорогостоящим решением. Если бы он ошибся и каким-то образом пережил американский ядерный удар, его, скорее всего, казнили бы за измену, — пишет издание.

Даже если бы он оказался прав, его, по словам журналиста Дэвида Хоффмана из Washington Post, “безжалостно допрашивали после этого (и) никогда не вознаградили за его решение”.

После окончания холодной войны Петров получил множество благодарностей за спасение мира. Его чествовали в Организации Объединенных Наций, он получил Дрезденскую премию мира и был представлен в документальном фильме Человек, который спас мир.

Станислав Петров умер в мае 2017 года в возрасте 77 лет. В последние годы вышли две книги об инциденте с Петровым и других ядерных столкновениях 1983 года (связанных с учениями НАТО Able Archer): Тейлор Даунинг “1983” и Марк Амбиндер “На краю пропасти”.

Vox указывает на неточность советских радаров, которые должны отслеживать нанесение ядерных ударов из других стран, так как подобный инцидент, когда радары вновь сообщили о подготовке ядерных ударов, произошел 25 января 1995 года, после чего российские ядерные силы были подняты по тревоге для повышения боеготовности. В итоге президент РФ Борис Ельцин отказался тогда от нанесения контрудара, и, как оказалось в последствии, это была еще одна ложная тревога.

— Оказалось, что российские системы раннего предупреждения засекли совместную норвежско-американскую исследовательскую ракету, запущенную учеными, изучающими северное сияние, — пишет издание.

История Станислава Петрова тем более важна, что сегодня ядерная напряженность между США и Россией, возможно, настолько высока, насколько она была со времен самых мрачных дней холодной войны. Учитывая то, что сегодняшние ядерные расчеты куда сложнее.

Сегодня неясно, как отреагируют и должны реагировать США, если президент России Владимир Путин от отчаяния решит применить тактическое ядерное оружие малой дальности в Украине.

— Не отреагировав, мир может увидеть, что ядерный арсенал может быть использован как непревзойденное прикрытие для агрессивных военных действий. Возможная ответная реакция тоже не даст никому понимания, как отреагирует Путин и что может произойти дальше, — пишет Vox.

Нынешний госсекретарь США Энтони Блинкен недавно заявил, что США имеют четкий план действия в случае, если Россия применит ядерное оружие.

Фото: SPIES&VESPERS