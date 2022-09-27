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Убегал от мобилизации: россиянин на SUP-борде добрался до Эстонии.

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Убегал от мобилизации: россиянин на SUP-борде добрался до Эстонии.
Фото: Pixabay

Утром 26 сентября был задержан россиянин, незаконно пересекший эстонскую границу в устье реки Нарва. Мужчину, который это сделал из-за объявленной в России мобилизации, отправили обратно в тот же день.

Выяснилось, что правонарушитель пересек границу на SUP-борде ночью. После переправы сразу же начали розыск.

Задействовали несколько дополнительных патрулей, собачий патруль, территория была оцеплена. Около 4.30 он был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в Россию.

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– В данном случае это был незаконный переход границы, который был совершен из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией, – сказал руководитель службы пограничного и миграционного надзора Эрик Пургел.

Он отметил, что на данный момент заметного роста миграционного давления нет, но Эстония к такому развитию событий готова.

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Источник: ERR

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