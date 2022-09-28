Франция отправляет в Украину судно с аварийными мостами и пожарными авто

Сентябрь, 28 в 14:05

В рамках операции Корабль для Украины с порта в Марселе 28 сентября отправится судно с гуманитарным грузом, соощает МИД Франции.

– Более 1 тыс. тонн гуманитарного груза будут доставлены в порт Констанца в Румынии. Этот груз позволяет обеспечить приоритетные потребности, выраженные украинскими властями, – отмечается в заявлении.

Гуманитарка включает 15 пожарно-спасательных автомобилей, восемь полужестких надувных лодок, а также 19 тонн снаряжения для разминирования.

Кроме того, Франция передает Украине 25 тонн медпрепаратов для неотложной помощи и реанимации и медицинский автомобиль, оснащенный рентгеновским оборудованием.

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В составе груза — 60 тыс. продовольственных пайков, каждый из которых рассчитан на двухразовое питание, 48 тонн готовой еды и 13 тонн молока, а еще – пять генераторов, стройматериалы и брезент.

Франция также передаст аварийные мосты длиной более 200 м, которые можно использовать для оперативного ремонта гражданской инфраструктуры Украины. Речь идет о трех сборных мостах Bailey, приобретенных у французского государственного агентства Cerema, и трех модульных стальных мостах от компании Matière (один из них будет доставлен автотранспортом).

Из Костанцы груз доставят в гуманитарный центр в Сучаве (Румыния), а оттуда передадут ГСЧС, Минздраву, а также в Чернигов и Харьков, Одессу и Стрый.

В МИД отметили, что в соответствии с обязатальствами, взятыми Францией на конференции в Лугано, усилия по восстановлению будут сосредоточены на Черниговской области.

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Источник: МИД Франции