Сентябрь, 30 в 13:53

В США ФБР предъявило обвинение супругам – майору медслужбы США Джейми Ли Генри и ее жене, врачу Анне Габриелян, – в сговоре с целью передать секретную информацию властям России.

Об этом сообщают американские и европейские СМИ.

Как уточняется, супруги планировали передать РФ конфиденциальную информацию о пациентах американского военного госпиталя, однако как оказалось, они общались с агентом ФБР под прикрытием.

Сейчас смотрят

Во время переговоров Габриелян и Ли Генри заявили, что их главным мотивом стали “патриотические чувства к России”.

Прокуроры сообщают, что супруги хотели помочь РФ получить информацию о состоянии здоровья людей, которые имеют отношение к армии и правлению США.

Так, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину врач Габриелян пошла в посольство РФ и предложила свою кандидатуру, в качестве добровольца, чтобы уехать на фронт, но россияне ей отказали.

Тем временем ей написали агенты ФБР под прикрытием, они предложили ей встречу, представившись шпионами из России. На этой встрече Габриелян предложила передать информацию о том, как ведется подготовка военных, которые оказывают помощь Украине.

Майор Генри – первый известный действующий офицер армии США, заявивший о том, что является трансгендером. Это произошло после того, как в 2015 году в США официально разрешили менять пол и имя. В том же году Генри и Габриелян поженились.

Фото: Телеграм-канал Андрея Цаплиенко