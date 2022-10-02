Из Северного потока-2 вышел весь газ, утечка прекратилась

Октябрь, 02 в 12:24

Из поврежденного газопровода Северный поток-2 вышел весь газ. Об этом свидетельствуют данные о стабилизации давления, обнародованные Датским энергетическим агентством.

О Северном потоке-1 агентство пока ничего не сообщает. По данным телеканала SVT Nyheter, из него остатки газа должны выйти в воскресенье.

Напомним, газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2 были повреждены 26 сентября. Падение давления зафиксировали на трех из четырех нитей в двух разных местах в Балтийском море недалеко от острова Борнгольм.

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СМИ со ссылкой на источники в разведках сообщили, что представители европейской службы безопасности в понедельник и вторник (26-27 сентября) заметили корабли ВМФ России вблизи от утечек в трубопроводах Северного потока (Nord Stream).

Пока неясно, имели ли корабли какую-либо причастность к повреждению трубопроводов, но это будут изучать следователи.

29 сентября в НАТО опубликовали заявление о том, что утечка газа на ветках Северных потоков произошла в результате диверсии.