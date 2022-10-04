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Послы ЕС не утвердили новые санкции против России — СМИ

Валентина Чорна, редактор ленты
прапор ЄС
Фото: Depositphotos

В понедельник, 3 октября, послы стран Евросоюза не утвердили восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк по результатам встречи послов ЕС в Брюсселе.

– Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности о новом пакете санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться — в частности, о предельной цене на нефть, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе стало известно, что Европейская комиссия предлагает ограничить цены на сделки с российским газом.

По данным СМИ, соответствующие предложения уже направили 27 странам – членам блока. Они предполагают, что импортерам оставят право продавать газ по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка.

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