В понедельник, 3 октября, послы стран Евросоюза не утвердили восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк по результатам встречи послов ЕС в Брюсселе.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree — including on an oil price cap. #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022