Октябрь, 04 в 0:50

В понедельник, 3 октября, послы стран Евросоюза не утвердили восьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк по результатам встречи послов ЕС в Брюсселе.

– Встреча послов ЕС закончилась. Пока нет договоренности о новом пакете санкций против России. Завтра они соберутся снова с целью договориться — в частности, о предельной цене на нефть, — говорится в сообщении.

meeting of EU ambassadors over. no deal yet on the new #Russia sanctions package. they will reconvene again tomorrow with the aim to agree — including on an oil price cap. #Ukraine Сейчас смотрят — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 3, 2022

На прошлой неделе стало известно, что Европейская комиссия предлагает ограничить цены на сделки с российским газом.

По данным СМИ, соответствующие предложения уже направили 27 странам – членам блока. Они предполагают, что импортерам оставят право продавать газ по любой цене, как только он окажется в пределах единого рынка.