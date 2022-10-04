За войну в Украине отвечает не только Путин, но и вся Россия, – премьер Польши
За войну РФ против Украины отвечает не только президент страны-агрессора Владимир Путин, но и Россия в целом.
Об этом заявил на Варшавском форуме безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
– Это не война одного Путина, как считают некоторые на Западе, это война всей России, – говорит он.
Моравецкий добавил, что “Россия возродила демонов, которые, как мы думали, остались в темном прошлом” – колониализм, империализм, национализм.
– Они вышли на поверхность, Кремль использует их как оружие пропаганды, – говорит премьер-министр.
Он отметил, что имперская “идеология “русского мира” очень живучая в России”, и что из-за этого после победы Украины в войне “Россия должна фундаментально измениться, чтобы не представлять угрозы для своих соседей”.
Источник: PAP