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За войну в Украине отвечает не только Путин, но и вся Россия, – премьер Польши

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Фото: Getty Images

За войну РФ против Украины отвечает не только президент страны-агрессора Владимир Путин, но и Россия в целом.

Об этом заявил на Варшавском форуме безопасности премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Это не война одного Путина, как считают некоторые на Западе, это война всей России, – говорит он.

Моравецкий добавил, что “Россия возродила демонов, которые, как мы думали, остались в темном прошлом” – колониализм, империализм, национализм.

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– Они вышли на поверхность, Кремль использует их как оружие пропаганды, – говорит премьер-министр.

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Он отметил, что имперская “идеология “русского мира” очень живучая в России”, и что из-за этого после победы Украины в войне “Россия должна фундаментально измениться, чтобы не представлять угрозы для своих соседей”.

Источник: PAP

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