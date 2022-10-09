Октябрь, 09 в 18:12

США обсуждают с британской компанией BAE Systems возобновление производства гаубиц M777. В частности, это вызвано ростом интереса некоторых стран к этому оружию после успехов, продемонстрированных Украиной.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Так, BAE утверждает, что уже ведет переговоры о перезапуске с армией США. Аналитики утверждают, что также дополнительные заказы поступили на другое высококлассное оружие, включая американскую высокомобильную артиллерийскую ракетную систему M142, или Himars, и англо-шведскую переносную противотанковую ракету NLAW.

Сейчас смотрят

Тем временем российское вооружение демонстрирует низкие показатели и сниженные продажи на мировых рынках.

В издании отметили, что M777 позволил силам Украины стрелять более широким спектром снарядов, чем более старое оружие.

Отмечается, что характеристики этих гаубиц улучшили за счет расширения использования высокоточных снарядов с GPS-наведением, а не традиционных неуправляемых снарядов.

В BAE сообщили, что среди потенциальных покупателей M777 – страны Центральной Европы. Там заявили, что если запросы превратятся в реальные заказы, то число поставок новых гаубиц может достичь 500 единиц.

Отмечается, что ракеты, используемые РК, стоят по 150 тыс. долларов каждая, стандартный снаряд для M777 стоит 800 долларов, а управляемый снаряд Excalibur – около 68 тысяч долларов.

В издании напомнили, что то, что США и союзники снабжают Украину оружием, постепенно влияет на их собственные запасы, которых становится меньше.

Однако возобновление неактивных линий снабжения требует времени. В BAE оценили, что для восстановления полного производства M777 им необходимо от 30 до 36 месяцев. Компания должна найти нового поставщика титана и легких компонентов.

Напомним, что М777 – это полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. На ней стоит цифровая система управления огнем, аналогичная системам в САУ. Ее максимальная дальнобойность с обычными снарядами составляет 24,7 км.