Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Страны НАТО на следующей неделе подпишут декларацию о новой европейской системе ПВО

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Страны НАТО на следующей неделе подпишут декларацию о новой европейской системе ПВО
Фото: Getty Images

На следующей неделе в кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе будет подписана декларация о новой европейской системе противовоздушной обороны, инициированная канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время встречи со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом на военной базе в Рукле.

– Война в Украине показывает, что безопасность воздушного пространства является одним из важнейших элементов безопасности. Другие страны уже подтвердили свой интерес, — сказала Ламбрехт.

Литва, граничащая с Россией, с удовольствием восприняла известие об этой инициативе, подтвержденной Анушаускасом во время встречи министров обороны Германии и Литвы.

Читайте
Кремль действовал как наркодилер: премьер Польши о тактике России

Сейчас смотрят

Источник: Польское радио
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка