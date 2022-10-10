Страны НАТО на следующей неделе подпишут декларацию о новой европейской системе ПВО

Октябрь, 10 в 6:33

На следующей неделе в кулуарах встречи министров обороны НАТО в Брюсселе будет подписана декларация о новой европейской системе противовоздушной обороны, инициированная канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт во время встречи со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом на военной базе в Рукле.

– Война в Украине показывает, что безопасность воздушного пространства является одним из важнейших элементов безопасности. Другие страны уже подтвердили свой интерес, — сказала Ламбрехт.

Литва, граничащая с Россией, с удовольствием восприняла известие об этой инициативе, подтвержденной Анушаускасом во время встречи министров обороны Германии и Литвы.