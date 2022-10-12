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Рабочие из КНДР, которых РФ хотела отправить на оккупированный Донбасс, не захотели ехать и сбежали

Малиновская Ангелина, редактор ленты
КНДР
Фото: Dreamstime

Строители из Северной Кореи, которых РФ направила в оккупированные регионы Украины, сбежали.

— После получения известия о том, что рабочих скоро переведут на новую строительную площадку в Украине, и им нужно все уладить до конца сентября, многие сбежали. Бегут не только строители, но и представители администрации, — пишет Daily Mail.

Согласно отчету ООН, опубликованному в 2019 году, в 2017 году в России проживало около 30 тыс. северокорейских рабочих, большинство из которых работали в портовом Владивостоке, недалеко от северокорейско-российской границы.

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Последние 10 лет Китай также был домом для 50 тыс. северокорейских строителей, хотя сегодня считается, что это число намного меньше.

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Источник: Daily Mail
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