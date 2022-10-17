США будут учитывать атаки дронов-камикадзе в Украине в принятии решений — CNN

Октябрь, 17 в 18:06

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать использование РФ иранских дронов-камикадзе.

Это будет касаться планирования и принятия будущих решений по предоставлению Украине систем ПВО. Отмечается, что это главная потребность Киева на данном этапе войны, о которой неоднократно заявляли украинские официальные лица.

В последнее время Джо Байден и американские чиновники ясно дали понять, что США планируют продолжать поставлять Украине разные системы ПВО, включая ускоренные поставки двух систем NASAMS.

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— Администрация Байдена будет учитывать использование Россией этих смертоносных беспилотников в своих будущих решениях и планировании, поскольку это касается помощи Украине, — отметил высокопоставленный украинский чиновник.

Напомним, в Шевченковском районе Киева утром в понедельник, 17 октября, раздалась серия взрывов. Факты ICTV писали, что известно об атаке иранскими дронами и какова реакция мира.