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Лидеры ЕС пришли к согласию по борьбе с энергокризисом, но пакет мер пока не утвержден

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Шарль Мішель
Фото: Getty Images

Лидеры стран ЕС пришли к согласию относительно шагов в борьбе с энергетическим кризисом, однако пакет конкретных мер, представленный Еврокомиссией, пока не утвержден.

Саммит ЕС не утвердил новый пакет мер по энергетике, но дал стратегические инструкции по работе над ним.

— Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике. Единство и солидарность одержали победу, — заявил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Как сообщается в совместном заявлении, после нескольких часов напряженных переговоров лидеры согласились попросить исполнительный орган ЕС предложить временный динамичный коридор цен на соглашения по природному газу, чтобы немедленно ограничить случаи завышения цен на газ.

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Лидеры также заявили, что будут использовать временную основу для ограничения цены на газ при производстве электроэнергии, включая анализ затрат и выгод.

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Источник: Bloomberg
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